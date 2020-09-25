Haberler »

Eğitim Haberleri »

ÖSYM DGS tercih kılavuzu 2020 yayımlandı! DGS tercihleri başladı mı 2020, nasıl yapılır?

ÖSYM DGS tercih kılavuzu 2020 yayımlandı! DGS tercihleri başladı mı 2020, nasıl yapılır?