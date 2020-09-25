25 Eylül 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.132 1.15 EURO 8,8090 -1.06
USD 7,5410 -1.10 ALTIN 453,370 -1.00
CANLI BORSA
TÜMÜ

ÖSYM DGS tercih kılavuzu 2020 yayımlandı! DGS tercihleri başladı mı 2020, nasıl yapılır?

25 Eylül 2020 Cuma - 10:21 | Son Güncelleme : 25 09 2020 - 10:21

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün dün Twitter’dan yaptığı açıklamada, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemlerinin başlatılacağını duyurdu. Adaylar DGS tercihlerini, T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak bireysel olarak internet aracılığıyla yapacak. Tercihlerle ilgili ayrıntılar DGS tercih kılavuzuyla birlikte öğrenilecek. Peki, DGS tercih başvuruları ne zaman? DGS tercihleri nasıl yapılır? DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?


DGS tercihlerinin yapılacağı tarih belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemlerinin başlayacağı tarihi resmi Twitter adresinden paylaştı. Açıklamanın ardından DGS tercih kılavuzu araştırması başlandı. Peki, DGS tercihleri başladı mı? DGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak? DGS tercih ekranı...

DGS TERCİH EKRANI AÇILDI! 

ÖSYM başkanı Aygün yaptığı açıklamada, Eylül’de başlayacağını belirterek, "2020-DGS tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 25 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, adayların yapacakları tercihlerin hayırlı olmasını diledi.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, tercihlerini bireysel olarak elektronik ortamda yapacak. DGS tercih işlemleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden gerçekleştirilebilecek. Adaylar, tercihlerini TC kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak belirtilen tarih aralığında gerçekleştirebilecek.

DGS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Tercihler,  http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamalarından yapılıyor.

DGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

DGS TERCİH EKRANI  

 

 

ETİKETLER

DGS tercih kılavuzu dgs 2020 ÖSYM
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.