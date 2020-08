DGS soru ve cevapları yayımlandı! ÖSYM DGS sınav soruları 2020...

81 ilde gerçekleştirilen, 2020 DGS'nin sona ermesinin ardından adayları soru ve cevap anahtarının açıklanacağı zamanı bekliyordu. DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından yayımlandı. DGS soru ve cevaplarına, ÖSYM’nin sitesi üzerinden erişim sağlanabilecek. DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecek. 2020 DGS soru ve cevap anahtarı hakkında merak edilenler…

DGS 2020 SORULARI İLE CEVAP ANAHTARI ERİŞİME AÇILDI

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Pazar günü düzenlenecek 2020-DGS'nin sonuçları, sadece 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak. DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecek.

DGS sonuçları, ÖSYM tarafından 9 Eylül'de açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. 2020-DGS'nin sonuçları ise, sadece 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.

DGS TABAN VE TAVAN PUANLARI İLE BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

DGS taban ve tavan puanları ile DGS boş kontenjanlar listesi henüz açıklanmadı. 2019 yılına ait DGS boş kontenjanlar, taban ve tavan puanları listesini görmek mümkün.

DGS PUAN HESAPLAMA

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

Örnek;

Dgs Sözel: 87.747 + (Sözel net x 1.681) + (Sayısal Net x 0.315) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)

Dgs Sayısal: 105.536 + (Sözel Net x 0.336) + (Sayısal Net x 1.575) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)

Dgs Ea: 96.642 + (Sözel Net x 1.009) + (Sayısal Net x 0.945) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)

Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı: Bölümünü iyi dereceyle bitirenler 80, orta sıralarda bitirenler 65, son sıralarda bitirenler 50 olarak girebilir.