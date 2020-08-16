DGS sonuçları ne zaman açıklanır 2020? DGS sonuçları 2020!

DGS 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? Soruları, üniversite eğitimini lisansa tamamlamak isteyen öğrenciler tarafından sık sık soruluyor. 9 Ağustos 2020 Pazar günü gerçekleşen Dikey Geçiş Sınavının sonuçları için heyecan devam ediyor. DGS 2020 sonuçları için heyecan sürerken, gözler de ÖSYM'den gelecek açıklamalarda. İşte DGS sonuçları 2020 hakkında merak edilenler…

ÖSYM tarafından 9 Ağustos’da gerçekleşen uygulanan Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu. Öğrenciler, DGS sonuçları ne zaman açıklanır 2020, sorusuna yanıt arıyor. İşte DGS 2020 sonuçları hakkındaki son açıklamalar…

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2020?

2020 DGS sonuçları 9 Eylül 2020 tarihinde belli olacak. Sınav sonuçları adreslere postalanmayacak. Sınav sonucu öğrenmek isteyen adaylar 'sonuc.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

Adayların sınav sonuç belgesinde, testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları, ön lisans başarı puanı ve 2020 DGS puanları yer alacaktır.

ÖSYM DGS TERCİH KILAVUZU 2020 YAYIMLANDI MI?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

Tercih tarihleri ve tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı.