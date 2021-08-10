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DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sınav takvimine göre işte DGS sonuç tarihi!

10 Ağustos 2021 Salı - 9:04 | Son Güncelleme : 10 08 2021 - 9:04

Yüz binlerce adayın gözü kulağı ÖSYM tarafından açıklanacak Dikey Geçiş Sınavı'nın (2021-DGS) sonuçlarına çevrildi. Üniversitelerin meslek yüksekokulları ile açıköğretim önlisans programları mezunlarının eğitimlerini 4 yıla tamamlamalarını sağlayan Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları açıklandı mı? İşte ÖSYM sınav takvimi ve DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih...


Dikey Geçiş Sınavı'nın (2021-DGS) sonuçları yüz binlerce adayın gündeminde... ÖSYM'nin Dikey Geçiş Sınavı'nın (2021-DGS) sonuçlarını ne zaman açıklayacağı merak ediliyor. DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci de başlayacak. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları açıklandı mı? İşte  ÖSYM sınav takvimi ve DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih...
 
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 
 
ÖSYM'nin 2021 sınav takvimine göre DGS sınav sonuçları 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. 2021-DGS sonuçları sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. 
 
Sonuçlar ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden adayların erişime açılacak.
 
2021 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 
 
Adaylar DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerini yapabilecek. DGS 2021 tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında DGS tercih sürecinin eylül ayında başlaması bekleniyor.
 

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