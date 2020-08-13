DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM tarih verdi!

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu 2 yıllık üniversite eğitimini 4 yıllık eğitime tamamlamak isteyen adaylar DGS adayları tarafından merak ediliyor. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS tercih dönemi ne zaman başlayacak? 2020 DGS sonuç açıklanma tarihi...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları internette araştırılan konular arasında geliyor. 390 bine yakın adayın katıldığı DGS ile ilgili adaylar DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS tercih dönemi ne zaman başlayacak? sorularını araştırıyor. İşte 2020 DGS sonuç açıklama tarihi...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2 yıllık üniversite eğitimlerini, 4 yıla tamamlamak isteyenler için uygulanan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) geçtiğimiz hafta sonu 389 bin 308 adayın katılımıyla gerçekleştirildi. DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için tercih süreci başlayacak.

2020 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sınav sonuçları ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Buna göre, DGS sonuçları 9 Eylül 2020 tarihinde öğrencilerin erişimine açılacak.Öğrenciler, kimlik bilgileri ile sonuçları öğrenebilecek. Sonuçların ardından ise sıra tercih aşamasına gelecek.

DGS SORU VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM DGS sınavı soru ve cevap anahtarının erişime açıldığını duyurdu. ÖSYM'den DGS soruları ve cevapları için şu duyuru yapıldı;

09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavının (2020-DGS) Temel Soru Kitap çığı ile Cevap Anahtarının yüzde 10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 10 Ağustos 2020 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.