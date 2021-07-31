DGS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? DGS 2021 sonuç takvimi!

DGS sonuçları merakla bekleniyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından uygulanan 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler DSG 11 Temmuz Pazar günü yapıldı. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı sona erince gözler şimdi sonuçlara çevrildi. ÖSYM’nin yıllık takvime göre 2021 DGS’nin açıklanma tarihi belli. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre DGS sınav sonuçları 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 12 Temmuz 2021 tarihinde saat 13.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.