DGS sonuçları açıklandı mı? 2020 DGS sonuçları…

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? 2020 DGS sonuçları açıklandı mı? sorularının ardı arkası kesilmiyor. 16 Temmuz ÖSYM tarafından ön lisanstan, lisans eğitimine geçiş için binlerce adayın girdiği DGS sonuçları adaylar tarafından merak ediliyor. İşte 2020 DGS sonuçları detayları…

ÖSYM, DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurmasının ardından DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? soruları da arttı. 16 Ağustos'ta sınava giren adaylar, ÖSYM tarafından sonuçların ilan edilmesiyle https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sonuçlarını sorgulayabilecek. Peki, DGS sonuçları ne zaman ilan edilecek?

2020 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgilere göre sonuçlar, DSG sonuçları 9 Eylül 2020 Çarşamba günü erişimine açılacak. Sonuçlar ÖSYM'nin "sonuç.osym.gov.tr" adresinden sorgulanabilecek. TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapan kişiler sonuçları öğrenebilecek.

ÖSYM BAŞKANI TWİTER’DAN UYARDI!

Halis Aygün'ün Twitter'dan yaptığı açıklamada, ''27 Ağustos-1 Eylül 2020 tarihleri arasında ön lisans seviyesindeki eğitim bilgilerinizi YÖKSİS'den kontrol etmeniz ve değerlendirme işlemlerinde kullanılmasını istediğiniz eğitim bilginizi ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden seçerek onaylamanız gerekmektedir.'' ifadeleri yer aldı.

2020 DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI