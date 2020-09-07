DGS sıralaması ve DGS tavan-taban puanları açıklandı mı?

ÖSYM, 9 Ağustos'ta gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) sonuçlarını açıklandı. Adaylar bir yandan sonuçları sonuc.osym.gov.tr sayfasından öğrenirken, diğer yandan başarı sıralaması ve taban-tavan puanları ile ilgili araştırma yapıyor.

ÖSYM tarafından 9 Ağustos'ta gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) sonuçları açıklandı. Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "9 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-DGS sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yapılan duyuruda da 2020 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2020-DGS) ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı, adayların sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebileceği kaydedildi

DGS SIRALAMASI ve TABAN – TAVAN PUANLAR AÇIKLANDI MI?

2020 DGS başarı sıralamaları ile DGS taban ve tavan puanları 2020 henüz açıklanmadı. Tercih kılavuzu ile birlikte puanlar açıklanacak.

DGS PUAN HESAPLAMA

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.