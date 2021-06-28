DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2021, giriş belgeleri belli olacak?

DGS heyecanı başladı. DGS 2021 için hazırlıklarını tamamlayan adaylar sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını sorguluyor. ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) giriş belgesi ilan edildi mi, sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

DGS 2021 sınav yerleri ne zaman açıklanacak? DGS başvurularını tamamlayan adaylar sınavı iple çekerken, sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını sorguluyor. DGS’ye nerede katılacağını merak edenler sık sık ÖSYM sitesin kontrol ediliyor. 11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak DGS sınav yerleri belli oldu mu?

DGS SINAV YERLERİ GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sınav yerleri henüz belli olmadı, giriş belgeleri ilan edilmedi.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.