01 Temmuz 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.367 0.80 EURO 10,3450 0.17
USD 8,6940 -0.05 ALTIN 497,010 0.37
CANLI BORSA
TÜMÜ

DGS sınav yerleri belli oldu! 2021 DGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

01 Temmuz 2021 Perşembe - 14:03 | Son Güncelleme : 01 07 2021 - 14:03

DGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? 11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.


DGS sınav yerleri belli oldu. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 01 Temmuz 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-DGS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Temel Kurallar

 

ETİKETLER

DGS sınav yerleri DGS giriş belgesi dikey geçiş sınavı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.