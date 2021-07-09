DGS saat kaçta başlayacak? Dikey Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince, 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için 11 Temmuz Pazar günü Dikey Geçiş Sınavı’na girecek. Peki, Dikey Geçiş Sınavı saat kaçta başlayacak?

ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı DGS öncesinde tedbir aldı. Bu kapsamda, sınav binaları, detaylı temizliği yapılıp dezenfekte edilecek. İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maske veya siperlikleriyle de sınav salonuna gelebilecek. Öte yandan, sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için açık tutulacak nüfus müdürlükleri ÖSYM'nin internet sitesinden duyuruldu.

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı, 81 il ve Lefkoşa'da 95 sınav merkezinde uygulanacak. DGS'de adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 120 soru sorulacak ve 150 dakika süre verilecek.

Adayların gerekli kontroller için sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınava girecekleri binalarda hazır bulunması gerekiyor.

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.