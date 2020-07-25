DGS ne zaman? DGS sınav yerleri ne zaman belli olacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvurularının tamamlanmasının ardından gözler sınavın yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, DGS ne zaman? DGS sınav yerleri belli oldu mu? DGS sınav yerleri ne zaman belli olacak? DGS sınav yerleri ne zaman açıklanır? İşte DGS ile ilgili detaylar...

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Açık öğretim ön lisans programları ile meslek yüksekokulları bitirenlerin lisans programına geçiş yaparak eğitim lerini 4 yıla tamamlamalarını sağlayan DGS 'ye başvurular tamamlandı. DGS'ye kısa bir süre kala adaylar sınavın yapılacağı tarihe odaklandı. Peki, DGS ne zaman? DGS sınav yerleri belli oldu mu? DGS sınav yerleri ne zaman belli olacak? DGS sınav yerleri ne zaman açıklanır? İşte DGS ile ilgili merak edilenler...

DGS NE ZAMAN? 2020 DGS SINAV TARİHİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın (ÖSYM) sınav takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos 2020'de gerçekleştirilecek. DGS sonuçları ise 9 Eylül'de açıklanacak.

DGS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

ÖSYM'nin DGS kılavuzuna göre, adaylar sınava giriş belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce edinebilecek.

Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesi ile birlikte nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını da yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak.

DGS SAATİ VE SÜRESİ

DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacak. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Testte 120 soru yer

alacak.

DGS PUANI NASIL HESAPLANACAK?

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecek.

Yerleştirme, adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacak.

2020-DGS sonuçları sadece 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.