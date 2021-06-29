DGS ne zaman? DGS sınav giriş yerleri yayımlandı mı? DGS sınav yerleri belli oldu mu?

Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) sayılı günler kaldı. Üniversitelerin ön lisans eğitimini alanların 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmesini sağlayan DGS, temmuz ayında uygulanacak. Adaylar, 'DGS sınav giriş yerleri belgesi ne zaman açıklanır?' sorusunu araştırıyor. Peki, DGS ne zaman? DGS sınav giriş yerleri belgesi yayımlandı mı? DGS sınav yerleri belli oldu mu? İşte detaylar...

Ön lisans öğrencilerinin eğitimlerini lisansa tamamlamarını sağlayan Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) kısa süre kaldı. 2021 DGS sınavı için başvuru işlemini tamamlamış adaylar DGS sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, DGS ne zaman? DGS sınav giriş yerleri belgesi yayımlandı mı? DGS sınav yerleri belli oldu mu? İşte detaylar...

2021 DGS NE ZAMAN?

2021 DGS 11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak.

2021 DGS SINAV YERLERİ GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sınav yerleri giriş belgesi henüz açıklanmadı.

2021 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.