DGS hangi üniversite kaç puanla alıyor, nereye girilir? DGS kaç puan üzerinden değerlendiriliyor

DGS tercihleri bugün başladı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre tercihler 07 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecek. Peki, DGS kaç puanla tercih hakkı var? DGS kaç puan üzerinden değerlendiriliyor?

2021-DGS tercihleri, 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. 2 yıllık eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar, tercihlerini yapamaya başladı. Peki, DGS kaç puanla tercih hakkı var? DGS kaç puan üzerinden değerlendiriliyor?

DGS TERCİH HAKKI KAÇ TANE?

Dikey Geçiş Sınavında bir öğrencinin 30 tercih hakkı bulunmaktadır.

DGS KAÇ PUANLA TERCİH YAPILIR?

DGS'de herhangi bir baraj puanı uygulaması bulunmuyor. Dikey Geçiş Sınavı'nın kendisine özel bir puan hesaplama yöntemi bulunmaktadır.

DGS'nin kendisine özel puan hesaplama yöntemi vardır. Bir bölümü kazanmak için yaklaşık 130 puan alınması gerekiyor. İyi bir bölümü kazanmak için en az 240-250 puan alınması gerekiyor. Adayların ÖBP puanını da yüksek tutması gerekiyor.

DGS KAÇ PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİREBİLİRİM?

Adaylar, Tablo-1'de yer alan lisans programlarının 2020-DGS yerleştirme sonucundaki varsa en küçük puanlarına, aşağıdaki adresten ulaşabileceklerdir.

2020 DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

DİKEY GEÇİŞ BÖLÜMLERİ

Hangi ön lisans programlarından mezun olacak/mezun olan adayların hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri Tablo-2'de verilmiştir. Tablo-2 üç bölümden oluşmaktadır. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2'nin tüm bölümlerinin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir.

Açık öğretim lisans programlarına yerleştirme yapılabilmesi için bu programların da tercih listesinde yer alması zorunludur. Adayların, tercihlerini sadece bu tablolarda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak Tablo-1'deki lisans programlarından yapmaları gerekmektedir.

Tablo-2'nin bölümlerinde mezun olunacak/olunan ön lisans alanı bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersizdir.

DGS DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK BÖLÜMLER (TABLO 2) İÇİN TIKLAYIN