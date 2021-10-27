DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM DGS sonuç sorgulama ekranı

DGS ek tercih sonuçları açıklandı. İki yıllık ön lisans mezunu öğrenciler eğitimlerini dört yıllık lisansa tamamlamak için girdikleri DGS ek yerleştirme sonuçlarını merakla bekliyordu. Tercihlerde bulunan adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle DGS ek tercih sonuçlarını öğrenebilecek. İşte ÖSYM DGS sonuç sorgulama ekranı...

DGS ek tercih sonuçları açıklandı. Dört yıllık fakülteye geçmek isteyen adaylar merakla DGS ek tercihleri sonuçlarını bekliyordu. İşte DGS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı…

DGS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM DGS tercih sonuçlarını “15 - 21 Ekim 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 27 Ekim 2021 tarihinde 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.” İfadeleriyle duyurdu.

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 02 - 05 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu 'Üniversite E-Kayıt' uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 02 - 03 Kasım 2021 saat 23.59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

Ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

DGS Ek Tercih Sorgulama Ekranı