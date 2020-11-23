DGS ek tercih yerleştirme taban puanı açıklandı mı? Üniversitelere DGS ek tercih kayıtları başladı!

"DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu internette araştırlan konuların başında geliyor. DGS ek yerleştirme ile üniversitelere kayıtlarının başlaması nedeniyle adaylar DGS ek yerleştirme sonuç belgesi için DGS sonuçları ile ilgili aramalar gerçekleştiriyor. İşte DGS ek tercih sonuçları öğrenme ekranı...

DGS ek tercih sonuçları, tercih yapan meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön Lisans programları mezunları tarafından araştırılan konuların başında geliyor. DGS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerin lisans bölümlerine kayıtlar da başladı. Kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt işlemleri için DGS ek yerleştirme sonuç belgesi ile üniversitelere başvuru yapabiliyor. İşte DGS ek tercih sonuç ekranı!

ÖSYM, 2020-DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandığını duyurmuştu. 19 Kasım'da açıklanan sonuçlar ile ilgili olarak ÖSYM, "05 - 11 Kasım 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır." açıklamasını yaptı.

2020 DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI ÖĞRENMEK İÇİN...

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

DGS EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYITLARI BAŞLADI!

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayitadresi üzerinden 21-25 Kasım 2020 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecekler

ÖSYM ek yerleştirme ile üniversitelere kayıt yaptıracak adayları uyardı. Yapılan uyarı şu şekilde:

"Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir."

ÖSYM SAYISAL VERİLERİ AÇIKLADI!

2020 DGS EK Yerleştirme için 47 bin 78 aday tercih yaptı. Örgün Öğretim, İkinci Öğretim, Uzaktan Eğitim ve Açıköğretim program türlerinde tercih yapan adaylardan 1.823 programda belirlenen 35 bin 724 kontejana yalnızca 10 bin 82 aday yerleşebildi. ÖSYM DGS ek yerleştirmede boş kontenjan sayısını 25 bin 642 olarak açıkladı.

ÖSYM 2020 DGS EK yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en yüksek puanları da açıkladı.