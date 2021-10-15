DGS ek tercih taban ve tavan puanları ile 2021 boş kontenjanlar! DGS 2021 ek tercih kılavuzu yayımlandı!

DGS ek tercihleri nasıl yapılır? 2021 DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı. ÖSYM tarafından DGS ek tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla ek tercih süreci başladı. 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak olan DGS ek tercihler yayımlanan kılavuz içerisinde yer alan bilgilere göre yapılacak. Tercihler yapıldıktan sonra ek tercih ücreti yatırılarak işlem tamamlanacak. İşte DGS ek tercih kılavuzu ve taban puanları...

DGS ek tercihlerinin başlayacağı tarih merak ediliyordu. DGS boş kontenjanlar, tavan ve taban puanları kılavuz ile belli oldu. 15 Ekim tarihinde başlayan DGS ek tercih işlemleri 21 Ekim’e kadar devam edecek. Bu yıl ek yerleştirme ücreti 25 TL olacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapamayacaklar. Peki, DGS ek tercihleri nasıl yapılır? DGS ek tercih taban-tavan puanları ve 2021 boş kontenjanlar ile DGS ek tercih kılavuzu…

DGS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

2021-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek tercih işlemleri, 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Ek tercih işlemleri, 21 Ekim 2021 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 15 Ekim 2021 günü saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.



DGS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Ek yerleştirme işleminde, 2021-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2021-DGS Ek Yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.



DGS TABAN-TAVAN PUANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Ek yerleştirme için tercih ücreti 25,00 TL’dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile 15-22 Ekim 2021 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 22 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Banka/ATM’lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacaktır.