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DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS ek tercih sonuçları 2021…

22 Ekim 2021 Cuma - 14:29 | Son Güncelleme : 22 10 2021 - 14:29

2021 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2 yıllık ön lisans programından mezun olup dört yıllık lisans programlarına geçmek isteyenlerin girdiği DGS ek tercih süreci tamamlandı. DGS ek tercih sürecinin tamamlanmasının ardından "DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" Sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte DGS ek tercih sonuçları 2021 ilgili son gelişmeler…


15 Ekim'de başlayan DGS ek tercih başvuruları sona erince adaylar, DGS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS ek tercih sonuçlarının 28 Ekim tarihine yakın açıklanması bekleniyor. Sonuçlar erişime açılır açılmaz haber sitemizde veya ÖSYM'nin ais sisteminden öğrenebilecek.

DGS ek tercih tarihlerini açıklayan ÖSYM; "2021-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek tercih işlemleri, 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında yapıldı.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 15 Ekim 2021 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır." Şeklinde açıklamada bulundu.

 

 

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