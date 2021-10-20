DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS 2. tercih sonuçları açıklandı mı, gözler ÖSYM'de!

DGS 2. ek tercihler için gözler sonuç tarihine çevrildi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih arama motorları aracılığıyla sorgulanıyor. Peki, DGS 2. Ek tercih sonuçları açıklandı mı, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 DGS 2. Ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorularına yoğun bir şekilde yanıt aranıyor. İlk yerleştirmelerde bir yere giremeyen adaylar 15-21 Ekim tarihleri aralığında boş kontenjanlara ek tercih için başvuracak. Lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrenciler merak için DGS ek tercihler ile ilgili aramalarını yoğunlaştırdı. İşte DGS ek tercih sonuçları hakkında merak edilenler…

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS ek tercih tarihlerini açıklayan ÖSYM; "2021-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek tercih işlemleri, 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Ek tercih işlemleri, 21 Ekim 2021 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 15 Ekim 2021 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır." Şeklinde açıklamada bulundu. Sonuçlarla ilgili henüz net bir tarih bilgisi bulunmuyor.