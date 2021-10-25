DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? DGS ek tercih sonuç (yerleştirme sonuç) sorgulama ekranı…

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih merakla bekleniyor. 15 Ekim’de alınan ek tercih başvuruları 21 Ekim’de sona erdi. İki yıllık ön lisans programlarını dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen adaylar için ek tercihlerini de yaptı. Peki, DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? 2021 DGS ek tercih sonuçları sonuç sorgulama ekranı…

DGS ek tercih sonuçları hakkındaki aramalar arttı. 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen ek tercih başvuru işlemlerinin tamamlanmasıyla gözler ek tercih sonuçlarına çevrildi. Adaylara arama motorları üzerinden "DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı?" “DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte DGS ek tercih sonuç ekranı ve diğer merak edilenler…

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS ek tercih tarihlerini açıklayan ÖSYM; "2021-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek tercih işlemleri, 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Ek tercih işlemleri, 21 Ekim 2021 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 15 Ekim 2021 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır." Şeklinde açıklamada bulundu.

Sonuçların ne zaman açıklanacağı ise henüz netlik kazanmadı.

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