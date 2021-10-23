DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, DGS ek yerleştirme ne zaman sonuçlanacak?

DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? 15 Ekim'de başlayan DGS ek tercih başvuruları sona erince adaylar, DGS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. DGS sonuçları ÖSYM ve e-Devlet sistemine giriş yaparak öğrenilebilecek. Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS ek yerleştirme ne zaman sonuçlanacak?

DGS ek yerleştirme ne zaman sonuçlanacak? 2 yıllık ön lisans programından mezun olup dört yıllık lisans programlarına geçmek isteyen DGS sınavına girdi ve tercihlerini yaptı. Boş kalan kontenjanlar için DGS ek tercih süreci de tamamlandı. DGS ek tercih sürecinin tamamlanmasının ardından "DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" Sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS ek tercih sonuçlarının 28 Ekim tarihine yakın açıklanması bekleniyor. Sonuçlar erişime açılır açılmaz haber sitemizde veya ÖSYM'nin ais sisteminden öğrenebilecek.

DGS ek tercih tarihlerini açıklayan ÖSYM; "2021-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek tercih işlemleri, 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında yapıldı.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 15 Ekim 2021 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır." Şeklinde açıklamada bulundu