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DGS ek tercih oluyor mu? DGS ek tercih 2021 ne zaman?

14 Eylül 2021 Salı - 14:51 | Son Güncelleme : 14 09 2021 - 14:51

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin DGS sonuçlarını erişeme açmasının ardından istediği bölüme yerleşemeyenler de DGS'de ek tercih sürecinin olup olmadığını araştırıyor. Peki, DGS ek tercih oluyor mu? DGS ek tercih 2021 ne zaman? İşte detaylar...


ÖSYM tarafından Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav sonuçlarının açıklanmasıyle birlikte istedikleri bölümlere yerleşemeyen adaylar da ek tercih süreci ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, DGS ek tercih oluyor mu? DGS ek tercih 2021 ne zaman? İşte detaylar...
 
DGS EK TERCİH OLUYOR MU?
 
Geçtiğimiz yıl DGS tercih sonuçlarının belli olmasında sonra DGS ek yerleştirme yapıldı. DGS ek tercih hakkı bulunuyor.
 
DGS EK TERCİH 2021 NE ZAMAN?
 
DGS tercihlerini kazananların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. e-Kayıt yaptırmak isteyen adaylar ise e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 17-22 Eylül 2021 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.
 
DGS ek tercihlerinin yapılacağı tarih henüz belli olmadı. DGS ek tercihlerin üniversite kayıtlarının tamamlanmasından sonra yapılması bekleniyor.

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