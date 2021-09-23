ÖSYM DGS ek yerleştirme tarihleri merakla takip ediliyor. Dikey Geçiş Sınavı tercih sonuçları açıklandıktan sonra tercih işlemleri başladı. Bir okula yerleşemeyen adaylar ise DGS ek yerleştirme başvurularını bekliyor. Peki DGS ek tercih ne zaman? ÖSYM 2021 DGS ek tercih başvuru tarihleri açıklandı mı?

DGS ek tercih araştırmaları sürüyor. DGS ilk tercih sona erdi, herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar ikinci tercihler şanslarını denemek için DGS ek tercihlerini bekliyor. Peki, DGS ek tercih ne zaman başlayacak? DGS ek tercih (yerleştirme) kılavuzu yayınlandı mı?

2021 DGS EK TERCİH NE ZAMAN BAŞLAYACAK, DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

DGS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. Geçen sene DGS tercih sonuçları 7 Ekim'de açıklanmış, ek tercihler de 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri aralığında alınmıştı.

Boş kalan kontenjanlar, yerleştirme sonunda adayların kayıt için başvuru yapmalarıyla belli olacak. YÖK ile ÖSYM merkezî ek yerleştirmeyi yapılacak.

Adaylar, açıklandığında 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenecek.