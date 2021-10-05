DGS 2021 sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir programa yerleşemeyenlerin gözü DGS ek tercih tarihine çevrildi. Üniversite kayıtlarının 24 Eylül'de sona ermesiyle kayıt yaptırmayan öğrenciler nedeniyle boş kalan kontenjanlar için DGS'de ek tercih alınacak. Peki, DGS ek tercih ne zaman 2021? DGS ek tercih tarihleri belli oldu mu? DGS 2021 ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte DGS ek tercih tarihi...

DGS 2021 yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından istedikleri bölüme yerleşemeyen adayların gözü ek tercihlerde. Üniversite kayıtlarının tamamlanmasıyla birlikte açık oluşan bölümler için DGS ek tercih dönemi başlayacak.

2021 DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl DGS tercih sonuçları 7 Ekim’de açıklanmış, ek tercihler 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri aralığında alınmıştı.

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.

2021-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2021-DGS’ye girmiş ve 2021-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.