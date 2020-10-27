DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS ek tercih ne zaman?

DGS ek tercih tarihleri adaylar tarafından internette araştırılan konuların başında geliyor. Ekim ayının başında açıklanan DGS sonuçlarının hemen ardından DGS tercihleri yapılmıştı. ÖSYM tarafından yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar DGS ek tercih tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS ek tercih süreci ne zaman başlıyor? DGS ek tercih kontenjanları belli oldu mu? DGS ek yerleştirme 2020 ne zaman? İşte DGS ek tercih tarihleri ile igili detaylar...

ÖSYM tarafından 9 Ağustos'ta yapılan DGS sınavı sonuçları 7 Ekim'de açıklandı. Adayların yerleştirme tercihleri sonuçları da ÖSYM tarafından açıklandı. Lisans eğitimine devam etmek isteyen meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programları mezunlarının gözü ÖSYM tarafından açılacak DGS ek tercih sürecinde. Peki, Peki, DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS ek tercih süreci ne zaman başlıyor? DGS ek tercih kontenjanları belli oldu mu? DGS ek yerleştirme 2020 ne zaman? İşte DGS ek tercih tarihleri ile ilgili detaylar...

DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

DGS ek tercih kılavuzunun ne zaman yayımlanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 2020 DGS ek tercih tarihleri ile ilgili ÖSYM tarafından yapılacak açıklama bekleniyor.

2019 yılında DGS tercih sonuçları 4 Eylül’de açıklanmıştı. 2019 ek tercihleri ise 1-7 Ekim 2019’da alınmıştı.

DGS EK TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

DGS yerleştirme sonuçlarının ardından boş kalan kontenjanlar Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılabiliyor. Ancak ÖSYM tarafından DGS ek tercihleri işlemleri ile ilgili açıklama yapmadı. Adaylar, 2020-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenecekler.

Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2020-DGS’ye girmiş ve 2020-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.

Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor.

DGS EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ VAR MI?

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmıyor. Ancak, daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (20,00 TL) alınıyor.