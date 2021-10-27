DGS ek tercih kayıtları ne zaman? DGS üniversite kayıtları nasıl yapılır?

2021 DGS ek tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. İlk yerleştirmede herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar boş kontenjanlar için başvurularını yaptı ve ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekledi. Merakla beklenen DGS ek tercih sonuçları açıklandı. Peki, DGS üniversite kayıtları ne zaman, DGS ek tercih kayıtları nasıl yapılır?

DGS ek tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından 15-21 Ekim arasında alınan ek yerleştirme tercihleri için beklenen duyuru geldi. ÖSYM yaptığı açıklamada “15 - 21 Ekim 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 27 Ekim 2021 tarihinde 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.” İfadelerini kullandı. Peki, DGS üniversite kayıtları ne zaman? DGS ek tercih kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?

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DGS EK TERCİH KAYITLARI NE ZAMAN?

15 - 21 Ekim 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 27 Ekim 2021 tarihinde 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 02 - 05 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 02 - 03 Kasım 2021 saat 23.59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

Ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

DGS EK TERCİH/ YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL OLUYOR?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir

2021-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2021-DGS'ye girmiş ve 2021-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.

Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.

Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.