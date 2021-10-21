DGS ek tercih başvurusu için son gün!

DGS ek tercih başvuruları için adaylara verilen süre bugün doluyor. 2 yılık ön lisans programlarından 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrenciler, DGS ek tercihleri ile ÖSYM tarafından üniversitelerde boş olan kontenjanlara yerleştirilecek. Peki, DGS ek tercihleri nasıl yapılır?, DGS ek tercihleri ne zaman, saat kaçta bitiyor? DGS ek tercih ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? İşte DGS ek tercih kılavuzu ve tüm detaylar...
DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2021-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek tercih işlemleri, 21 Ekim yani bugün sona eriytor.
Ek tercih işlemleri, bugün saat 23:59’da sona erecek. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklar.
DGS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?
DGS ek tercih başvuru ücreti 25 lira olarak belirlendi. Ek yerleştirme işleminde, 2021-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.
DGS EK TERCİH ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?
Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile 15-22 Ekim 2021 tarihleri arasında yatıracaklar. Ücret yatırma işlemi 22 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Banka/ATM'lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklar. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecek.
ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacak.