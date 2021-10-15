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DGS ek tercih 2021! DGS ek tercih ne zaman başlayacak, DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

15 Ekim 2021 Cuma - 10:03 | Son Güncelleme : 15 10 2021 - 10:03

DGS ek tercih 2021 süreci başladı. 2021-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek tercih işlemleri, 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.


DGS ek tercih işlemleri başladı. Ek tercih işlemleri, 21 Ekim 2021 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 15 Ekim 2021 günü saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin  https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır. 

Ek yerleştirme işleminde, 2021-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2021-DGS Ek Yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2021-DGS Başvuru Kılavuzu
2021-DGS Ek Tercih Bilgileri ve Tablolar

 

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