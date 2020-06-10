DGS başvuru ücreti ve tarihi belli oldu! DGS başvurusu nasıl yapılır 2020?

DGS başvuruları dün başladı. DGS başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla beraber de, başvuruların nasıl yapılacağı dışında adaylar, DGS başvuru ücreti ne kadar? DGS başvuru ücreti nereye yatırılacak? Sorularına da yanıt aramayı yoğunlaştırdı. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine geçişi için yapılan DGS başvurusu hakkında merak edilenleri haberimizde derledik…

Lisans tamamlama sürecini merak eden adaylar, DGS başvuru kılavuzu hakkındaki araştırmalarını hızlandırdı. DGS başvuruları 17 Haziran 2020 tarihine kadar sürecek. Aday İşlemleri Sitemi (AİS) ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) kapsamında 9 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak. Peki, DGS başvuru ücreti ne kadar? DGS başvurusu nasıl yapılır?

DGS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

ÖSYM 2020 DGS BAŞVURU EKRANI

DGS BAŞVURU ŞARTLARI

Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nden yapılan açıklamada yer alan bilgilere göre 2020 yılı için belirlenen sınav ücreti 130 TL oldu. Adaylar ücreti kurumun anlaşmalı olduğu bankalar üzerinden ya da ÖSYM’nin kartlı ödeme sistemi üzerinden ödeyebilirler.

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ...

Süreçle ilgili ÖSYM'den yapılan açıklama ise şöyle: Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS), 09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 09 - 17 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir.