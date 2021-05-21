DGS başvuru ücreti ve tarihi 2021! DGS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak, son başvuru günü?

DGS başvuruları 21 Mayıs’tan itibaren ÖSYM üzerinden yapılacak ve 31 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Online yapılacak DGS başvuruları için öncelikle Aday İşlemleri Sitemi (AİS) ais.osym.gov.tr adresine giriş yapılmalı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) kapsamında 11 Temmuz'da tarihinde yapılacak Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) başvuruları hakkında merak edilenler…

DGS başvuru işlemleri başlıyor. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine geçişi için uygulanan DGS sınavına başvurular 21 Mayıs bugün başlıyor. Peki DGS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? DGS başvurusu nasıl yapılır?

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

DGS başvuru işlemleri 21 Mayıs tarihinden itibaren ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. DGS başvuru kılavuzu da ÖSYM'nin sitesinden yayımlanacak.

DGS başvuruları 21 Mayıs –31 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru tarihi ise 8 Haziran olarak belirlendi.

DGS sınavında adaylara yönelik sayısal ve sözel bölümlerden oluşan bir yetenek testi uygulanacak ve her test 120 sorudan oluşacaktır. Sınav 180 dakika (3 saat) sürmektedir. Sınav saati, kılavuz içerisinde açıklanacak. Sınavda 15 dakika kuralı uygulanacak.

2021 DGS başvuru ücreti henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden yapılan açıklamada yer alan bilgilere göre 2020 yılı için belirlenen sınav ücreti 130 TL idi.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Adaylar, sınav ücretini belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.