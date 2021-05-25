DGS başvurusu başladı. ÖSYM tarafından belirlenen sınav takvimine göre DGS başvuru işlemleri 21 Mayıs Cuma günü başladı, 31 Mayıs 2021 tarihinde, saat 23.59'da sona erecek. Öğrenciler başvuru işlemlerini ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirebilecek. DGS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak, DGS başvurusu nasıl yapılır 2021? DGS son başvuru tarihi 2021 ve geç başvuru tarihi

Üniversitelerin ön lisans düzeyinde eğitim gören öğrencilerin sabırsızlıkla beklediği 2021 DGS başvuruları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından paylaşılan 2021 Sınav Takvimine göre 21 Mayıs'ta başlayan başvurular 10 gün boyunca devam edecek ve 31 Mayıs 2021 saat 23.59'da tamamlanacak. Geç başvuru işlemleri ise 8 Haziran 2021 tarihinde yapılacak.

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

DGS başvurusu için beklenen güne girildi. DGS 2021 başvuru ücreti ve detayları yayımlanan kılavuz üzerinden detaylıca görüntülenebilecek. ÖSYM tarafından her yıl gerçekleştirilen ve 2 yıllık öğrenim gören kişilerin bölümleri ile alakalı 4 yıllık eğitim fakültelerine geçmelerine aracılık eden DGS 2021, başvuru işleminin ardından belirtilen tarihlerde gerçekleştirilecek. DGS başvurusu için adaylar, online başvuru, para yatırma işlemlerini tamamlayacak.

DGS başvurusu için öncelikle ÖSYM AİS ekranına sahip olmanız gerekmektedir. Eğer bu ekrana sahipseniz başvurunuzu online olarak osym.gov.tr aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz. Bu ekrana E-Devlet şifresi ile de erişebilirsiniz.



Eğer bu ekrana sahip değilseniz, ÖSYM sınav başvuru merkezlerine giderek işlem yapmanız gerekecektir.



DGS AİS ekranından yapılan başvuru işlemlerinin akabinde para yatırma işleminin online ya da bankamatikler aracılığıyla yapılması gerekmektedir. Bu işlemin ardından başvuru tamamlanmış olacaktır. Para yatırma işleminin gerçekleşmesinin ardından mutlaka dekont saklanmalıdır.

DGS 2021-AİS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS sınavında adaylara yönelik sayısal ve sözel bölümlerden oluşan bir yetenek testi uygulanacak ve her test 120 sorudan oluşacaktır. Sınav 180 dakika (3 saat) sürecek ve sınav saati, kılavuz içerisinde açıklanacak. Sınavda 15 dakika kuralı uygulanacak.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

DGS ücreti 150,00 TL oldu.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Adaylar, sınav ücretini belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.