DGS başvuru ne zaman, DGS başvuruları başladı mı? DGS başvuru ücreti 2021 ve tarihi ne, nasıl başvuru yapılır?

DGS maratonuna az bir süre kaldı. DGS’ye başvuru yapacak adaylar sabırsızlıkla başvuru tarihi ve ücretini sorguluyor. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ön lisans eğitimi alan adayların eğitimlerini 4 yıllık lisansa tamamlamalarını sağlıyor. DGS başvuru ne zaman, DGS başvuru ücreti 2021 ve tarihi ne? DGS başvuru nasıl yapılır?

DGS başvuru tarihleri ve ücreti merak ediliyor. ÖSYM tarafından belirlenen DGS başvuruları için heyecan başladı. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik kapsamında meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları için girdikleri Dikey Geçiş Sınavı (DGS) detayları sorgulanıyor. DGS başvuru tarihleri ne zaman? 2021 DGS başvuru ücreti ne kadar? İşte DGS sınav tarihi ve başvuru ücreti ile ilgili detaylar…

DGS BAŞVURU NE ZAMAN 2021?

DGS 2021 başvurusu 21 Mayıs 2021 - 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

DGS başvuru ücreti 2021 miktarı henüz belli değil. DGS başvuru kılavuzu yayımlanmasıyla detaylar belli olacak.

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

DGS başvuruları ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr/' adresi üzerinden alınacak.

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DGS BAŞVURU ŞARTLARI

DGS 2020 kılavuzunda yer alan başvuru şartları şu şekildeydi:Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS’ye başvurabilirler.

Meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı veya merkezî sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa DGS’ye girmek zorundadırlar. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş de bu kılavuzdakiesaslara göre merkezî olarak yapılır.

Açık öğretim dâhil öğretim süresi dört ve daha fazla yıl olan programlardan ön lisans diploması alan veya alacak olanlar DGS’ye başvuramazlar.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

DGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ

DGS başvuru tarih aralığını kaçıran adaylar 8 Haziran 2021 tarihinde geç başvuru işleminde bulunabilecek.

DGS 2021 SINAV TARİHİ

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak.