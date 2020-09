DGS 4.3 maddesi nedir? DGS kılavuzun 4.3 değerlendirme maddesi nedir? DGS 4.3 maddesi gereğince puanınız hesaplanamamıştır ne demektir?

DGS sonuçları açıklandı. Önlisans öğrenimlerini lisansa tamamlamak isteyen ve bu nedenle sınava katılan adaylar DGS sonuçlarını öğrendi. ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sonuçlarını görüntüleyen bazı öğrenciler, sonuç ekranında "4.3 maddesi gereğince puanınız hesaplanamamıştır." cümlesini gördü. DGS 4.3 maddesi nedir? DGS kılavuzun 4.3 değerlendirme maddesi nedir?

DGS 4.3 MADDESİ NEDİR?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

2021 yılı ve müteakip yıllarda yapılacak olan DGS’de ise her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

2019-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2020-DGS’de ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2020-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2021-DGS’de ilgili ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.