DGS 2020 başvuru tarihi ne zaman? DGS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? ÖSYM DGS başvuru tarihi 2020!

DGS başvuruları ne zaman? soruları DGS’ye kısa bir süre kala en çok sorulan soruların başını çekiyor. Dikey Geçiş Sınavı 2020 başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı, ancak ÖSYM DGS başvuru tarihi 2020, ÖSYM’nin 2020 sınav takviminde yer alıyor. İşte DGS 2020 başvuru tarihi hakkında merak edilenler…

DGS başvuru tarihi ne zaman? DGS 2020 başvuru tarihleri açıklandı mı? soruları DGS’ye girecek adaylar tarafından merak ediliyor. Coronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen sınavlarla birlikte ÖSYM'nin takviminde değişiklikler olunca, ön lisans eğitimi alan adaylar DGS başvuru tarihini sabırsızlıkla bekliyor. ÖSYM "Başkanlığımızca, Koronavirüs (Covid-19) pandemisi öncesinde ÖSYM Sınav Takvimi ile kamuoyuna duyurulan ancak; Covid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik Devletimizce alınan tedbirler kapsamında uygulanma tarihleri yeniden düzenlenen sınavların, başvuru tarihleri belirlenmiştir. 2020 ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yayımlanmıştır." Açıklamasını yapmıştı. Peki, DGS 2020 başvuru kılavuzu yayımlandı mı? DGS 2020 başvuru tarihi ne zaman olacak? İşte ÖSYM DGS başvuru tarihi 2020!

DGS BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yeni açıkladığı 2020 takvimine göre, DGS başvuruları 9 - 17 Haziran tarihleri arasında alınacak. DGS'nin geç başvuru tarihi 3 Temmuz olarak belirlendi.

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DGS NE ZAMAN?

2020 DGS, ÖSYM'nin belirlediği sınav merkezlerinde adayların katılımı ile birlikte 9 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin takvimine göre, DGS sonuçları 9 Eylülde açıklanacak.

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DGS NEDİR?

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir.