DGS 2. ek tercih sonuçları açıklandı mı, ÖSYM DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? E-devlet DGS ek tercih sonuç sorgulama sayfası!

2021 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2 yıllık ön lisans programını 4 yıla tamamlamak isteyenlerin girdiği DGS sınavında ek tercih sonuçları bekleniyor. Ek tercih başvuruları 15 Ekim’de alındı, 21 Ekim’de sona erdi. Peki, ÖSYM DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? İşte DHS ek tercih sorgulama sayfası…

DGS ek tercih sonuçları hakkında yapılan araştırmalar devam ediliyor. 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan ek tercih başvuru işlemleri sonrası adaylar "DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Gözler ÖSYM duyuru sayfasına yöneldi. Peki, DGS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS ek tercih sonuçları…

ÖSYM DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

Ek tercih işlemleri, 21 Ekim 2021 tarihinde saat 23:59'da sona erdi. Sonuçların ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı.

DGS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

2021-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2021-DGS'ye girmiş ve 2021-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.

DGS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA

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