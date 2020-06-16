Dexamethasone (Deksametazon) nedir? Dexamethasone ilacı ne işe yarar, ne için kullanılır?

BBC dünyaya, Covid-19'a yakalanan hastaların hayatını kurtaran ilacı duyurdu. Dexamethasone adlı ilacın, Covid-19'u ağır şekilde geçiren hastaların tedavisinde düşük dozlu kullanıldığı belirtiliyor. İlaç, solunum cihazına bağlı hastaların ölüm riskini üçte bir oranında azalttı. Peki, Dexamethasone nedir? Dexamethasone ilacı ne için kullanılır? Dexamethasone ne işe yarar?

İngiliz yayın kuruluşu BBC, corona virüs salgınında hastaların hayatını kurtaran ilacın bulunduğunu dünyaya 'son dakika' ibaresiyle duyurdu. Dexamethasone adlı ilacın, Covid-19'u ağır şekilde geçiren hastaların tedavisinde düşük dozlu kullanıldığı belirtiliyor. İlaç, solunum cihazına bağlı olan hastaların ölüm oranını üçte bir oranında azalttı. Oksijen verilmesi halinde ise, bu oran beşte bire çıktı. Dexamethasone nedir, ne için kullanılır? Dexamethasone ne işe yarar?

CORONA VİRÜSE KARŞI VERİLEN SAVAŞTA ÇIĞIR AÇICI

BBC'ye konuşan uzmanlar, ilacın corona virüse karşı verilen savaşta çığır açıcı olduğunu belirtiyor.

Habere göre, ilaç Oxford Üniversitesi'nden bir ekip tarafından hastanede tedavi gören 2 bin hastada denendi.

Sonuçlar ilaç verilmeyen 4 bin hastayla karşılaştırıldı. Solunum cihazına bağlı hastalarda ölüm riski yüzde 40'tan yüzde 28'e düştü. Oksijene ihtiyaç duyan hastalarda ise bu oran yüzde 25'ten yüzde 20'ye indi.

Araştırmacılar, ilacın salgının başından bu yana İngiltere'de kullanılması halinde ölü sayısının 5 bin daha az olarak kayıtlara geçeceğini tahmin ediyor.

DEXAMETHASONE NEDİR, NE İŞE YARAR?

Deksametazon bir tür kortikosteroid ilacıdır. Romatizmal problemler, bir dizi cilt hastalığı, şiddetli alerji, astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, krup, beyin şişmesi, oftalmik cerrahiyi takiben oküler ağrı ve tüberkülozda antibiyotikler gibi birçok durumun tedavisinde kullanılır.