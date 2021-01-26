Devtlet Bahçeli: Halkalı'da tren bekleyenlere sadece gülüyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

Bizim siyasetimiz hasbidir, hadimdir, hakidir. Hakkın izinde hakikiatın izindedir. Bizi arayan çıkar lobilerinde, çorak ortamlar değil, Türk milletinin bizatihi varlığında bulacaktır. Sevdamız millet, sesimiz devlettir. Geldiğimiz yer belli, varacağımız yer bellidir.

3-5 kendini bilmezin karalamasıyla yolumuzdan dönecek değiliz. Açığımız yok ki korkularımız öne çıksın. Biz onun bunun ne dediğine bakmıyoruz.

MHP'yi şiddet yanlısı göstermek ayıplı ve ahlaksız bir suçlamadır. Yumuşak başlıysak uysal koyun değiliz. Gündeme gelmek için kendilerine saldırı organize edenler, suç ve suçluyu uzakta aramasın. Hiç kimse şiddet ihalesini üstümüze yıkmaya çalışmasın.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler bize göre bir prova niteliği taşımaktadır. Biz milletimiz ve ülkemiz için huzur ve refah istiyoruz, barış ve kardeşlık diliyoruz.Halkalı'da tren bekleyenlere sadece gülüyoruz. Müfteri nasıl olur ispatlıyorlar. Üzerimizde oynanan oyunları kendi elleriyle çürütüyorlar. Yeri gelirse Yunus, yeri gelirse Yavuz olmasını biliriz. Sokağı da biliriz, siyaseti de biliriz. CHP Genel Başkanı ve İP Genel Başkanı şiddetten rahatsızsa öncelikle katile katil, caniye cani, teröriste terörist demesini öğrenmelidirler.

Cumhur İttifakı kaos hayallerini suya düşürmektedir. Milli birlik ve iç huzur ortamını baltalamayı düşünenleri şaşkına çevirmektedir. Serok'un konuşmaya ne hakkı ne de haddi vardır! Biz onun namertliğini iyi biliriz. Koalisyon amacıyla bize geldiğinde söylediklerini açıklasaydık insan içine çıkacak yüzü kalmazdı. Serok Ahmet yalancıdır! Kemal Kılıçdaroğlu fren tutmamış yalan bataklığına çakmıştır. İP'in başkanı yalanı maske olarak takalı zaten çok olmuştur.