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Devrim Yakut gözyaşlarını tutamadı! 'Rasim Öztekin gibilerden çok yok!'
Oyuncu Devrim Yakut, geçtiğimiz hafta yaşamını yitiren yakın arkadaşı Rasim Öztekin ile olan anılarından söz ederken gözyaşlarına boğuldu.
Rasim Öztekin, kalp krizi sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefatı, sanat dünyasını yasa boğdu. Öztekin ile birlikte birçok projede rol alan Devrim Yakut, "Çok üzgünüm. Bir tanecik Rasim vardı" dedi.