Devrilen kamyona minibüs çarptı: Çok sayıda yaralı

Kaza, saat 03.30 sıralarında Çifteler ilçesinde meydana geldi. E.E. yönetimindeki 42 PB 922 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçerek devrildi.

Bu sırada M.G. yönetimindeki 42 AZD 45 plakalı yolcu minibüsü, yan yatan kamyona çarptı. Kazada kamyon şoförü E.E. ile yanındaki E.A.E., minibüsün sürücüsü M.G. ve araçtaki A.S., Ö.B., M.A. ile Y.E. yaralandı.