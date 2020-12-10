Devrilen iş makinesinin altında feci şekilde can verdi!

Kaza, saat 18.00 sıralarında Serike bağlı Nebiler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Halil Şenbüyükün kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen iş makinesi sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. İş makinesinin altında kalan Halil Şenbüyük ağır yaralandı. Olay yerinden geçenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma , itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Şenbüyükün yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri Şenbüyükün cansız bedenini iş makinesinin altında çıkardı.

ACI HABERİ ALAN YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Acı haberi alarak olay yerine gelen baba Bekir ve anne Nuray Şenbüyük ile yakınları fenalık geçirerek, "Seni büyük emeklerle büyüttük" diye ağladı. Fenalaşan anne Nuray Şenbüyüke sağlık ekipleri müdahale etti.

İş makinesinin kime ait olduğu henüz belirlenemezken olayla ilgili jandarma inceleme başlattı. Cumhuriyet Savcısınca yapılan ilk incelemenin ardından Halil Senbüyükün cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.