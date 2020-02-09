Devletten para desteği! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Devletten milyonlarca vatandaşa maddi destek. Sosyal yardımlar konusunda desteğini arttıran devlet tarafından yapılan ödemeler milyarlarca lirayı buluyor. Eşi vefat eden ve maddi desteğe ihtiyacı olan kadınlara yardım elini uzatan devlet, önemli nakdi yardımlarda bulunuyor. Muhtaç asker ailelerine yapılan ödemeler de öne çıkan devlet yardımları arasında. Bu kapsamda 2019 yılında 253 bin 639 haneye 500 milyon lira ödeme yapıldı. Kişi başına yapılan ödeme 2 ayda bir 550 TL.

Eşi çeşitli nedenler ile vefat etmiş olan dul kadına devlet yardım elini uzatıyor. Ayrıca vatani görevlerini yerine getirmek için ailelerinin yanından ayrılan vatandaşların ailelerinin mağdur olmaması için muhtaç asker ailelerine de maddi destek sağlanıyor. İşte bu destekler ile ilgili detaylar...

Oğlu ve eşi askere gidene

Kimler alabilir? Askere giden kişi evli ise resmi nikahlı eşi, bekar ise başvuru önceliği annenin. Anne hayatta değilse baba başvuruda bulunabilir. Bekar askerin anne ya da babası boşanmış ise asker kiminle birlikte yaşıyorsa (anne ya da baba) o kişi başvurabilir.

Gerekli belgeler neler? TC Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı. Bunun dışında herhangi bir belge talep edilmiyor.

Başvuru nereye? İllerde valilik, ilçede kaymakamlıklardaki ‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvuru yapılabiliyor.

Gelir şartı neler? Kişi başına aylık gelirin 701 lirayı aşmaması gerekiyor. Haneye giren para kişi sayısına bölündüğünde bu tutarın altındaysa o aileye muhtaç asker aylığı bağlanıyor.

Ne kadar süreyle ödeniyor? Askerlik süresince.

Para nereye yatıyor? Aylık 275 TL olmak üzere 2 ayda bir 550 TL ödeme hak sahibi vatandaşların PTT’deki hesaplarına yatırılıyor.

Kaç başvuru yapılabilir? Hanede birden fazla asker olması durumunda her asker için ayrı ayrı başvuru yapılabilir.

2022 Engelli ve Yaşlı Aylığı alan yararlanabilir mi? Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından muhtaçlık kararı vermesi şartıyla faydalanabilir.

Eşi vefat eden kadına 550 TL

Kadınların yoksulluktan daha çok etkilenmesi nedeniyle oluşturulan ‘Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardım Programı’ devam ediyor.

Başvuru nereye? Eşi vefat eden kadınlar ikametgahlarının olduğu il/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı’na (kaymakamlık içinde bulunuyor) başvuru yapınca süreç başlıyor.

Ödeme ne kadar? Aylık 275 lira. İki ayda bir 550 lira olarak yatırılır.

Gelirimin artması yardıma engel mi? Evet. Hanedeki kişi başına aylık geliri 701 liranın üzerine çıkarsa ödeme kesilir.

65 yaş aylığı alıyorum. Dul maaşı alabilir miyim? Hayır alamazsınız, ikisinden birini tercih edeceksiniz.

Ödeme nereden yapılır? Para PTT’den alınıyor. Sosyal Yardım Kartı’yla ATM’lerden çekim yapılabiliyor. (Posta)