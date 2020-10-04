Devletten milyonlarca kadına müjde! 650 lira

Eşi vefat eden kadınlara ölüm aylığı bağlanırken, bu imkandan yararlanamayanlar da destekleniyor. Maddi açıdan dezavantajlı dul kadınlara 2 ayda bir 650 lira veriliyor.

Devlet muhtaç ve herhangi bir gelir sahibi olmayan kimselere yardım elini uzatıyor. Aile Bakanlığı, 43 farklı sosyal yardım ile ihtiyaç sahiplerine destek veriyor. Bu yardımlardan biri de dul kadınlara yönelik.

Eşi vefat eden, maddi açıdan dezavantajlı durumdaki kadınlara, düzenli olarak nakdi destek sağlanıyor. Eşi vefat eden kadınlara ölüm aylığı bağlanırken, bundan yararlanamayanlar için bu destek devreye giriyor.

Destekten yararlanmak için kadının, ikamet ettiği il/ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na başvuruda bulunması gerekiyor. İhtiyaç sahibi dul kadınlara yönelik desteğin tutarı ise aylık 325 lira. Destekten yararlanan dul kadınlara 2 ayda bir 650 lira ödeme yapılıyor. (Takvim)