Milyonları ilgilendiriyor! Erkekler de dul maaşı alabilir

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Birçok destek veriliyor. Çoğu kişi bilmese de kadınlara olduğu kadar erkeklere de birçok avantaj sunuluyor. Bunlardan biri sağlık. İşsiz kalan erkek sigortalı eşi üzerinden sağlık yardımı alabiliyor. Eş Bağkurlu olsa bile bu hizmette değişiklik olmuyor; yine devlet destekli sağlık yardımı alınabiliyor. Bir diğer yardım ise dul aylığı. Bu maaş kadınlara ödeniyor gibi algılansa da bunun için bir cinsiyet ayrımı yok. Dolayısıyla eşi ölen bir erkek de ölüm aylığı alabiliyor. Peki bu desteklerden nasıl yararlanılıyor? Sağlık hizmeti alabilmek için şartlar neler? Dul aylığı nasıl alınır? İşte erkeklere dul aylığı ve eş üzerinden devlet destekli sağlık hizmeti ile ilgili tüm bilgiler...

Vatandaşlar tarafından çok bilinmiyor ancak sosyal güvenlik sistemi kadınlara olduğu kadar erkekler için de birçok avantaj sunuyor.

Bunlardan biri sağlık . İşsiz kalan bir erkek isteğe bağlı sigorta yaptırmaz ve Genel Sağlık Sigortası için gelir testine girmese de sigortalı eşi üzerinden devlet destekli sağlık yardımı alabilir. Eş, Bağkurlu olsa dahi devlet destekli sağlık hizmeti alınabilir.

Başka kimler?

Kadın sigortalının;

Zorunlu veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, evli olmayan, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan ve 18 yaşını doldurmamış, lise ve dengi öğrenim görenlerde (çıraklık eğitimi dahil) 20 yaşını doldurmamış, yüksek öğrenim görenlerde 25 yaşını doldurmamış çocukları.

Ekim 2008’den önce anne-baba üzerinden sağlıktan faydalanmaya başlayan kız çocukları işe girdikleri veya evlendikleri tarihe kadar yaş durumuna bakılmaksızın bu haklarını devam ettirirler.

Anne-babaları da yararlanabiliyor

Zorunlu veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan ve evli olmayan, yaşına bakılmaksızın malul olduğu tespit edilen çocukları.

Zorunlu veya isteğe bağlı sigortalı olmayan ve kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan, geçiminin sigortalı kadın tarafından sağlandığı tespit edilen anne ve babaları, bakmakla yükümlü oldukları kişiler ücretsiz sağlık yardımından faydalanabilir.

Eşi vefat eden kocaya dul aylığı bağlanıyor

Dul aylığı olarak tarif edilen ölüm aylığı genel olarak kadınlara ödenen bir para gibi algılanıyor. Fakat uygulamaya bakıldığında bunun için bir cinsiyet ayrımı bulunmuyor. Dolayısıyla eşi ölen bir erkek de ölüm aylığı alabiliyor. Burada kişinin çalışıyor ya da emekli olmasına da bakılmıyor. Aynen kadınlara ödendiği gibi şartlar oluşmuşsa erkeklere de ölüm aylığı veriliyor. Burada aylığın kesilmesine sebep olan tek değişiklik ise ikinci bir evlilik. Koca evlenmediği sürece eşinin maaşını alabiliyor. ‘

Erkekler de rahatlıkla başvurabilir

'Dul aylığı’ adı ile sadece kadınların alabildiği algısıyla erkekler genelde başvurmuyor. Dolayısıyla ölüm aylığı alanların yüzde 95’ini kadınlar oluşturuyor. Oysa erkekler de rahatlıkla bu maaşa başvurabilir.

Ölüm aylığı alabilmek için şartlar