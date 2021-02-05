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Devletin gizli bilgilerini sızdıran 3'ü asker 4 kişi tutuklandı

AA |  05 Şubat 2021 Cuma - 19:45 | Son Güncelleme : 05 02 2021 - 19:45

Ankara'da "devletin gizli kalması gereken bilgileri temin" suçlamasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.


Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki  işlemleri tamamlanan iki emekli albay, bir muvazzaf astsubay ile sivil bir  şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.
 
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler,  tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
 
Şüpheliler, buradaki sorgularının ardından cezaevine götürüldü.
 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun  yürüttüğü soruşturma kapsamında, ikisi emekli albay, biri muvazzaf astsubay 4  kişi hakkında "devletin güvenliği ya da iç veya dış siyasal yararları bakımından  gizli kalması gereken bilgileri temin ederek açıkladıkları" iddiasıyla soruşturma  başlatılmış, 27 Ocak'ta haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüpheliler, Ankara  Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanmıştı.
 

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