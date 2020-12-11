Devlete borcu olanlara müjde! Büyük indirim

Milyonlarca vatandaşı rahatlatan yapılandırma iş dünyasının üzerindeki yükleri de hafifletecek. Devlete olan borçlarını yapılandırıp peşin ödeyenler "borcu yoktur" yazısı ile birlikte hakediş ödemelerini alabilecek, ihalelere katılabilecek. Devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanabilecek. Taksitle ödemenin tercih edilmesi durumunda ilk iki taksitin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla da aynı haklar geçerli olacak. Rücu ve yersiz ödemelerde faizler temizlenecek, 10 liralık eksik ödemede yapılandırma bozulmayacak.

FAİZ YÜKÜ DÜŞECEK

Yasal düzenleme öncesi çıkan rücu ve yersiz ödemelere ilişkin alacakların yapılandırılması durumunda yasal faiz uygulanmayacak. Kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından yasanın yayım tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE uygulanacak. Örneğin; 30 Nisan 2019'da kesinleşen 88 bin lira rücu alacağına ilişkin faiz 11 bin 664 lirayken Yİ-ÜFE hesabıyla 5 bin 544 liraya inecek. 1 Mart 2021 tarihine kadar yapılacak peşin ödemede Yİ-ÜFE yüzde 90 indirilerek 554 lira olarak tahsil edilecek. 30 Nisan 2021 tarihine kadar yapılacak peşin ödemede ise Yİ-ÜFE yüzde 50 oranında indirilerek 2 bin 772 lira olarak ödeme yapılacak.

CEZALARDA BÜYÜK İNDİRİM

Yapılandırma düzenlemesi 31 Ağustos 2020'den önce yapılan tespitlere istinaden tahakkuk edip 31 Aralık tarihine kadar kesinleşen idari para cezalarını da kapsıyor. Örneğin, 2016'da kesinleşen bin 200 lira idari para cezasının gecikme cezası ve faizi, bugün itibarıyla 1.000 lira olup toplam borç da 2 bin 205 lirayı buluyor. Yapılandırıldığında, borç aslı 600 liraya indirilecek, buna uygulanacak Yİ-ÜFE 108 lira, yeni borç tutarı da 708 lira olacak. Bu borç 1 Mart 2021'e kadar ödenirse 610 lira olarak ödenecek ve indirim oranı yüzde 72.3 olacak. İdari para cezalarının yapılandırılması durumunda önce borç aslının yüzde 50'si ile borç aslına uygulanan gecikme cezası ve zammı silinecek.

NEFES ALDIRAN DÜZENLEMELER

Hakediş ödemeleri başlayacak.

Borcunu yapılandıran ihalelere katılabilecek.

"Borcu yoktur yazısı" alınacak.

Devlet yardımı ve teşvikleri kullanılacak.

Rücu ve yersiz ödemede faizler temizlenecek.

Yapılandırması süren alacaklar güncellenebilecek.

10 liralık eksik ödeme için yapılandırma bozulmayacak.

İdari para cezalarında indirim yüzde 72'ye ulaşacak. (Sabah)