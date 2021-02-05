Devlet tiyatroları personel alımı yapacak! Kültür ve Turizm Bakanlığı 166 personel alımı 2021: Başvuru şartları, alım yapılacak şehirler

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Tiyatroları 166 sözleşmeli personel alacak. Adaylar başvurularını internet üzerinden yapabilecekler. Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli istihdam edilecek 47 ses ve saz sanatçısı alıyor. Alınacak sanatçılar, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası başta olmak üzere birçok orkestra, koro ve toplulukta görev alacak. Adaylar başvurularını 15 Şubat tarihine kadar internet üzerinden gerçekleştirebilecek. Devlet tiyatroları personel alımı 2021…

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr adresinden merkez ve taşra teşkilatında görev yapacak personel alacağını duyurdu.Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü de 81'i sanatçı olmak üzere 119 personel alıyor. Sınavlar, adaylar internet üzerinden interaktif ortamda başvurularını yapmalarının ardından Genel Müdürlüğün sitesinden ilan edilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alım ilanı…

Yayımlanan ilan ile birlikte başvuru detayları da belli oldu.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Merkez ve taşra teşkilatı İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Konya, Sivas, Trabzon ve Van Tiyatro Müdürlüklerinde görev yapmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince ilanda belirtilen branş ve sayıda sözleşmeli sanatçı (Aktör/Aktrist), Dekoratör (Sahne Tasarımcısı), Kostüm Kreatörü, Sahne Üstü ve Sahne Gerisi Hizmetlerde görev yapacak sözleşmeli personel alımı yapılacak" denildi.

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