15 Ekim 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.189 0.00 EURO 9,3250 0.36
USD 7,9320 0.27 ALTIN 483,480 -0.04
CANLI BORSA
TÜMÜ

Devlet tarafından ödeniyor! Milyonlar yararlanıyor

15 Ekim 2020 Perşembe - 7:38 | Son Güncelleme : 15 10 2020 - 7:55

Milyonlarca kişiyi kapsıyor. Ödemeler devlet tarafından yapılıyor. Böylece herkes kapsama dahil ediliyor. Yeterli maddi gücü olmayanların mağduriyet yaşamasının önüne geçiliyor. Corona virüs salgını sonrası herkes sağlığına biraz daha önem vermeye başlarken, birçok kişi sağlık güvencesinin kimleri kapsadığını merak ediyor. Sigortalı olarak çalışan tüm bireylerin sağlık güvencesi zaten bulunuyor.. Hiçbir sosyal güvencesi olmayanlar ise ülkemizde Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemi ile sağlık şemsiyesi altına alınıyor. Böylece 7'den 70'e herkese güvence sağlanıyor. Çalışmayan fakat yeterli geliri olanlar ayda 88 TL ödeyerek sağlık sisteminden yararlanabiliyor. Çalışmayan ve gelir düzeyi düşük olanların primi ise devlet tarafından ödeniyor.


Ülkemizde Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemi ile çalışançalışmayan herkes sağlık şemsiyesi altında bulunuyor. 7'den 70'e herkese güvence sağlanıyor.
 
Sosyal güvencesi olmayanlar ayda 88,29 lira primle ailece GSS kapsamına alınırken; geliri düşük olanların primini de devlet ödüyor.
 
Gelir testi için başvuran ve hane içinde kişi başı geliri bu yıl için 981 liranın altında çıkanların primi devlet tarafından karşılanıyor.
 
KİMLERİN GSS PRİMLERİNİ DEVLET ÖDER?
 
Sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar, kişi başına gelir seviyesi brüt asgari ücretin üçte birinin altında ise GSS primleri devlet tarafından ödenir. Hane bireyi T.C. nüfus cüzdanı ile başvuru yapmalıdır. Bu çerçevede sosyal güvencesi olmayan ve gelir kriteri şartını sağlayan vatandaşlarıın sağlık sigortası primleri Aile, Çalışma ve sosyal hizmetler Bakanlığı tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenir.
 
Ayrıca 18 yaş altı çocuklar anne ve babanın tesciline bakılmaksızın GSS kapsamındadır ve primleri devlet tarafından ödenmektedir.

ETİKETLER

GSS GSS borcu GSS kimler yararlanıyor sağlık sigortası sigorta SGK
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.