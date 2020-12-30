Devlet Su İşleri (DSİ) 63 personel alıyor! İşte DSİ personel alımı başvuru şartları...

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 63 personel alacak. Resmi Gazete'de yayımlanan DSİ personel alımı ilanına göre, Mühendis kadrosuna, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olanlar arasında yapılacak uygulamalı sınav neticesinde atama yapılacak. Peki, Devlet Su İşleri (DSİ) personel alımı başvurusu nasıl yapılır? DSİ personel alımı başvuru şartları...

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre istihdam edilmek üzere toplam 63 adet Mühendis kadrosuna sınavla atama yapılacak.

DSİ personel alımı ilanına göre alım yapılacak alanlar şöyle:

"İnşaat Mühendisi, Ziraat Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Fotogrametri Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Hidrojeoloji Mühendisliği, Elektrik Mühendisi veya Elektrik - Elektronik Mühendisi, Bilgisayar Mühendisi veya Bilgisayar ve Yazılım Mühendisi, Maden Mühendisi, Meteoroloji Mühendisliği"

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olmak.

c) Yurdun her yerinde ve arazi şartlarında görev yapabilecek sağlık şartlarını taşımak.

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, elektronik ortamda http://personelalimi.dsi.gov.tr adresinde yer alan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sınav Başvuru Formu’nun doldurulması suretiyle yapılacak.

Uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar başvuru formunu imzalı olarak Genel Müdürlüğe göndereceklerinden bir çıktı alınması zorunludur.

Tercihte bir sınırlama olmayıp, her aday kendi branşındaki il sayısı kadar tercih yapabilecek. Başvurular sadece elektronik ortamda yapılacak. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Başvurular; 11 Ocak 2021 tarihi saat 10.00 da başlayacak, 20 Ocak 2021 tarihi saat 24.00'de sona erecek. Başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen adaylar arasından en yüksek KPSSP3 puanından başlamak üzere atama yapılacak. Uygulamalı sınava çağrılacak adayların; ad ve soyadları, sınav yeri, sınav tarihi ve saati ile ilgili bilgiler 26 Ocak 2021 tarihinde www.dsi.gov.tr adresinde ilan edilecek.