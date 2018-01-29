Devlet sırrını ifşadan tutuklandılar

Almanya'da devlet sırlarını ifşa ettikleri şüphesiyle iki kişinin tutuklandı. Federal Savcılıktan yapılan açıklamada, patlayıcı maddeler üreten bir şirkette çalışan 54 yaşındaki Thomas M. ile bir silah şirketinde şube müdürü olan 59 yaşındaki Martin M'nin devlet sırlarını ifşa ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındığı, ayrıca bu kişilerin evlerinde arama yapıldığı belirtildi.

