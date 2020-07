Devlet Opera ve Balesi festival programı belli oldu!

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü, tenor Murat Karahan, Operanın fuaye alanında, uluslararası festivallere ilişkin düzenlediği basın toplantısında, dünyayı etkisi alan salgın sürecinin sanat kurumlarını etkilediğini söyledi.

2017-2018'de 184 bin 690 seyirci, 2018-2019'da 192 bin 878 seyirci, bu sene ise ekim-şubat aralığında 233 bin 135 seyirciye ulaştıklarını dile getiren Karahan, "2019-2020 Ekim-Şubat döneminde 6 milyon 258 bin 203 lira hasılat yaptık. Yüzde 100'e yakın bir artışımız var. Bu bizi mutlu ediyor. Demek ki doğru işler yapabilmişiz. Halkımızın teveccühü var. Seyirci sayımızda gözle görülür bir artış var." diye konuştu.

2019'DA FESTİVALLERDE 63 BİN 520 İZLEYİCİYE ULAŞILDI

Festivallerde de 2018'de, 34 temsilde 46 bin 185 izleyiciye ulaşırken 1 milyon 459 bin 597 lira hasılat yaptıklarını, 2019'da ise 59 temsilde 63 bin 520 izleyiciye ulaşarak 2 milyon 457 bin 68 lira hasılat yaptıklarını kaydeden Karahan, "Bu sene de festivaller için hedefimizi yükseğe koymuştuk, rakamlarımızı 2'ye katlamayı planlıyorduk. Gelinen noktada sanat faaliyetleri durma noktasına geldi. Biz de normalleşme süreci ile faaliyetlerimize yavaş yavaş başladık." ifadelerini kullandı.

FESTİVALLERDE CORONA VİRÜS ÖNLEMLERİ ALINDI

Operada da durumun farklı olmadığını, La Scala Operası'nın, konserlerine ufak ufak başladığını belirterek, şunları söyledi:

Karahan, yaylı, üflemeli ve diğer enstrümanları icra eden sanatçılar ve diğer sanatçılar için alınacak geniş önlemlerin yer aldığı çalışmadan detaylar aktardı.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Devlet Tiyatroları ile ortak düzenledikleri Bodrum Kaleiçi Etkinliklerine "The Fun Time of the Opera" ile başladıklarını, seyircinin beğenisini kazandıklarını söyleyen Karahan, minimal hale getirdikleri orkestrasız olarak Hisseli Harikalar Kumpanyası eserini sahneleyeceklerini, "Akdeniz Esintileri" konserini ve "3 Tenor Konseri"ni düzenleyeceklerini belirtti.